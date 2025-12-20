Samsun Hava Durumu! 20 Aralık Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 20 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 13 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde ise bu sıcaklık 9 dereceye düşecek. Rüzgarın hızı 9 km/saat civarında olacak. Rüzgar güneybatıdan esecek. Nem oranı sabah %58, gündüz %49 olarak tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde nem oranı %75 olacak. Gece saatlerinde ise nem oranı %69'a yükselecek. Basınç sabah 1018 hPa, gündüz 1015 hPa olacak. Akşam saatlerinde basınç 1017 hPa'ya çıkacak. Gece saatlerinde yeniden 1015 hPa seviyesine düşecek.

21 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu bulutlu olacak. Gündüz hava sıcaklığı 11 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 10 dereceye düşecek. Rüzgarın hızı 6 km/saat civarında olacak. Rüzgar yine güneybatıdan esecek. Nem oranı sabah %64, gündüz %58 olarak bekleniyor. Akşam saatlerinde ise nem oranı %71 düzeyine ulaşacak. Gece saatlerinde nem %71 olarak tahmin ediliyor. Basınç sabah ve gündüz saatlerinde 1014 hPa olacak. Akşam 1013 hPa, gece ise 1014 hPa seviyesine yükselecek.

22 Aralık 2025 Pazartesi günü hava yine bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 11 dereceye düşecek. Rüzgarın hızı 6 km/saat civarında esecek. Nem oranı sabah %64, gündüz %58, akşam %71 olacak. Gece saatlerinde de nem %71 olarak tahmin ediliyor. Basınç sabah ve gündüz saatlerinde 1014 hPa civarında kalacak. Akşam 1013 hPa, gece 1014 hPa olacak.

23 Aralık 2025 Salı günü hava durumu bulutlu olacak. Gündüz hava sıcaklığı 11 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 dereceye düşecek. Rüzgarın hızı 6 km/saat civarında seyredecek. Nem oranı sabah %64, gündüz %58, akşam %71 olarak bekleniyor. Gece saatlerinde nem %71 olacak. Basınç sabah ve gündüz 1014 hPa, akşam 1013 hPa, gece ise 1014 hPa seviyesine gerileyecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 9 ile 13 derece arasında değişecek. Hava genellikle bulutlu olacak. Rüzgar 6 ile 9 km/saat arasında esecek. Nem oranı %58 ile %75 arasında değişim gösterecek. Basınç 1013 ile 1018 hPa seviyelerinde olacak.

Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşecektir. Uygun giyinmek önerilir. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Hafif rüzgarlara karşı da hazırlıklı olmanızda yarar var.