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Samsun Hava Durumu! 20 Eylül Pazar Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da Eylül ayı boyunca hava durumu ılımandır. 20 Eylül Pazar günü sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiklik gösterirken, hafif bulutlu bir atmosfer olacaktır. Dışarıda vakit geçirmek isteyenlerin serin akşam saatlerine hazırlıklı olması gerekir. Güneşten korunmak için şapka veya güneş kremi kullanımı önerilmektedir. Ayrıca, hafif yağışlı günlerde su geçirmeyen giysi ve şemsiye bulundurmak faydalı olur. Hava durumunu takip ederek açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz.

Samsun Hava Durumu! 20 Eylül Pazar Samsun hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Samsun'da 20 Eylül Pazar 2026 tarihindeki hava durumu hafif bulutlu ve ılımandır. Sıcaklık 20 derece civarında olacaktır. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir ortam sunuyor. Rüzgar hafif ve değişken. Bu, sıcak günlerde serin bir esinti hissetmenizi sağlıyor.

Eylül ayında Samsun, deniz esintisinin olumlu etkileriyle yazın sıcak günlerinden yavaşça ayrılma dönemine girmektedir. Gün içerisinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişkenlik gösterecek. Akşam saatlerine doğru serinlik hissedilmeye başlar. Dışarı çıkacak olanlar, bir üst giysi almayı unutmamalıdır. Güneşten korunmak için şapka takmak veya güneş kremini sık sık yenilemek faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman bir seyir izleyecektir. Eylül ayının sonuna yaklaşırken sıcaklıklar 19 ile 22 derece aralığında kalmaya devam edecektir. Akşam saatlerinde havanın soğuyacağını düşünmek önemlidir. Akşam dışarı çıkmayı planlayanlar, giysilerini buna göre ayarlamalıdır. Hava durumu hızla değişebileceği için gün içindeki sıcaklık dalgalanmalarını dikkate almak gerekmektedir.

Samsun, hafif yağışlı günlerde de yaşama devam edebilir. Dışarıda olmayı sevenler için yağış ihtimaline karşı su geçirmeyen bir mont veya şemsiye taşımak akıllıca olacaktır. Açık hava etkinliklerine katılacaklar, hava durumunu gözlemleyerek etkinlik saatlerini esnetmelidir.

Samsun hava durumu Eylül ayı boyunca ılıman ve keyif verici olacaktır. Hava durumunu dikkatle takip etmek, planlarınızı sağlıklı yapmanıza yardımcı olacaktır. Bu dönemde hem kendinize hem de çevrenize dikkat ederek güzel havaların tadını çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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