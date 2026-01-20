Samsun Hava Durumu! 20 Ocak Salı Samsun hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Ocak 2026 Salı günü, Samsun'da hava durumu soğuk olacak. Karla karışık yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 4 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 dereceye gerileyecek. Hissedilen sıcaklık gündüz -1 derece, akşam da -3 derece olacak. Rüzgar batı yönünden esiyor. Hızı saatte 15 kilometre olacak. Nem oranı %84 düzeyinde. Gün doğumu saati 07:57. Gün batımı saati ise 17:34 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 21 Ocak 2026 Çarşamba günü, hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 5 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık -2 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık gündüz -2 derece, akşamda -4 derece olacak. Rüzgar güneybatıdan esiyor. Hızı saatte 10 kilometre olacak. Nem oranı %84 seviyesinde. Gün doğumu saati 07:55, gün batımı saati 17:38 olarak tahmin ediliyor.

22 Ocak 2026 Perşembe günü, hava çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 7 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 1 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık gündüz 1 derece, akşam -1 derece olacak. Rüzgar güney yönünden esecek. Hızı saatte 12 kilometre olacak. Nem oranı %80 civarında. Gün doğumu saati 07:56, gün batımı saati 17:39 olarak tahmin ediliyor.

23 Ocak 2026 Cuma günü, hava yine çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 12 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık gündüz 6 derece, akşam 4 derece olacak. Rüzgar güney yönünden esiyor. Hızı saatte 12 kilometre bekleniyor. Nem oranı %50 düzeyinde. Gün doğumu saati 07:57, gün batımı saati 17:41 tahmin ediliyor.

Samsun'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Bugün ve yarın, hava soğuk ve karla karışık yağmurlu olacak. Perşembe ve Cuma günleri ise hava daha ılıman geçecek. Hava bulutlu olacak. Özellikle bugün ve yarın dışarı çıkarken kalın giyinmek önemlidir. Uygun kıyafetler seçmek ve hava koşullarına uygun planlar yapmak faydalı olacaktır.