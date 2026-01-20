HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun Hava Durumu! 20 Ocak Salı Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da bu hafta hava durumu değişkenlik gösterecek. 20 Ocak 2026 Salı günü soğuk hava, karla karışık yağmurla birlikte etkili olacak. Hissedilen sıcaklık gündüz -1, akşam -3 derece civarında. 21 Ocak Çarşamba güneşli ve açık bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı ise 5 dereceye yükselecek. İzleyen günlerde sıcaklık artışı yaşanacak, ancak hala bulutlu günler geçirilecek. Dışarı çıkacakların kalın giyinmesi önerilmektedir.

Samsun Hava Durumu! 20 Ocak Salı Samsun hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Bugün, 20 Ocak 2026 Salı günü, Samsun'da hava durumu soğuk olacak. Karla karışık yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 4 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 dereceye gerileyecek. Hissedilen sıcaklık gündüz -1 derece, akşam da -3 derece olacak. Rüzgar batı yönünden esiyor. Hızı saatte 15 kilometre olacak. Nem oranı %84 düzeyinde. Gün doğumu saati 07:57. Gün batımı saati ise 17:34 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 21 Ocak 2026 Çarşamba günü, hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 5 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık -2 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık gündüz -2 derece, akşamda -4 derece olacak. Rüzgar güneybatıdan esiyor. Hızı saatte 10 kilometre olacak. Nem oranı %84 seviyesinde. Gün doğumu saati 07:55, gün batımı saati 17:38 olarak tahmin ediliyor.

22 Ocak 2026 Perşembe günü, hava çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 7 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 1 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık gündüz 1 derece, akşam -1 derece olacak. Rüzgar güney yönünden esecek. Hızı saatte 12 kilometre olacak. Nem oranı %80 civarında. Gün doğumu saati 07:56, gün batımı saati 17:39 olarak tahmin ediliyor.

23 Ocak 2026 Cuma günü, hava yine çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 12 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık gündüz 6 derece, akşam 4 derece olacak. Rüzgar güney yönünden esiyor. Hızı saatte 12 kilometre bekleniyor. Nem oranı %50 düzeyinde. Gün doğumu saati 07:57, gün batımı saati 17:41 tahmin ediliyor.

Samsun'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Bugün ve yarın, hava soğuk ve karla karışık yağmurlu olacak. Perşembe ve Cuma günleri ise hava daha ılıman geçecek. Hava bulutlu olacak. Özellikle bugün ve yarın dışarı çıkarken kalın giyinmek önemlidir. Uygun kıyafetler seçmek ve hava koşullarına uygun planlar yapmak faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye 'olmazsa olmazı' için devreye giriyor! 8 bin PKK'lı için yolun sonuTürkiye 'olmazsa olmazı' için devreye giriyor! 8 bin PKK'lı için yolun sonu
Kar yağışı bitti, don geliyor: İstanbul sabah alarmı! Sıcaklıklar artacak mı?Kar yağışı bitti, don geliyor: İstanbul sabah alarmı! Sıcaklıklar artacak mı?

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.