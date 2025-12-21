HABER

Samsun Hava Durumu! 21 Aralık Pazar Samsun hava durumu nasıl?

21 Aralık 2025 Pazar günü Samsun'da hava durumu genel olarak bulutlu olacak. Gün içerisinde sıcaklık 12 derece, geceleri ise 5 derece tahmin ediliyor. Rüzgar güneybatıdan saatte 6 kilometre hızla esecek. 22 Aralık'ta hafif yağış bekleniyor ve sıcaklık 13 dereceye yükselecek. 23 ve 24 Aralık'ta 12-13 derece arasında değişecek. Hava değişkenliği nedeniyle giyinmeye dikkat edilmelidir. Güncel tahminleri takip etmek önemlidir.

Devrim Karadağ

21 Aralık 2025 Pazar günü, Samsun'da hava durumu genellikle bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 12 derece civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 5 derece civarında kalacak. Rüzgar güneybatıdan esmesi tahmin ediliyor. Hızı saatte yaklaşık 6 kilometre olacak. Nem oranı %64 ile %71 arasında değişecek. Gün doğumu saati 07:56, gün batımı saati ise 17:08 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde Samsun'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 22 Aralık Pazartesi günü hava sıcaklığının 13 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Hafif yağışlı bir gün yaşanması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan esmesi öngörülüyor. Hızı saatte yaklaşık 7 kilometre olacak. Nem oranı %64 ile %80 arasında değişecek.

23 Aralık Salı günü de hava sıcaklığının 12 derece civarında olması bekleniyor. Hafif yağmurlu bir gün geçireceğimiz öngörülüyor. Rüzgar güneydoğudan esmesi tahmin ediliyor. Hızı saatte yaklaşık 6 kilometre olacak. Nem oranı %64 ile %80 arasında değişiklik gösterecek.

24 Aralık Çarşamba günü hava sıcaklığının 13 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Parçalı bulutlu bir gün yaşanması bekleniyor. Rüzgar güneydoğudan esmesi öngörülüyor. Hızı saatte yaklaşık 11 kilometre olacak. Nem oranı %71 ile %80 arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde ise şemsiye yerine su geçirmeyen mont kullanmak daha etkili olacaktır. Samsun'daki hava durumu değişkenlik göstereceğinden güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmalısınız.

