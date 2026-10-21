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Samsun Hava Durumu! 21 Ekim Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 21 Ekim 2026 tarihinde hava durumu, bölge halkına hem değişiklik hem de fırsatlar sunuyor. Sabah saatlerinde bulutlu bir hava beklenirken, gün ilerledikçe 20 derece civarında bir sıcaklık yaşanacak. Ani hava değişiklikleri göz önünde bulundurulmalı. Dışarı çıkacaklar, hafif rüzgar ve bulutlu havaya karşı tedbirli olmalı. Hava durumu tahminleri, etkinlik planlamaları için önemli bir rehber görevi üstleniyor.

Samsun Hava Durumu! 21 Ekim Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?
Simay Özmen

21 Ekim 2026 Çarşamba günü Samsun hava durumu, bölge halkı için değişim ve yenilik arayışını gösteriyor. Güne başlamadan önce sabah saatlerinde bulutlu bir manzara bekleniyor. Gün ilerledikçe hava koşullarında canlanma yaşanacak. Hava sıcaklığı 20 derece civarında seyredecek. Bu durum, hafif serin bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Arada bir görülecek güneş ışınları, havayı sıcak hissettirecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun fırsatlar sunulacak.

Samsun'un günün erken saatleri, dışarıda vakit geçirenler için dikkat gerektiriyor. Ani hava değişiklikleri bu mevsimde sıkça yaşanabiliyor. Dolayısıyla "bugünkü hava nasıl" sorusu, önemli hale geliyor. Hava durumu verilerine göre hafif bir rüzgar, hissedilen sıcaklığı etkileyebilir. Dışarı çıkanların hafif bir ceket alması faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken kalacak. Cuma günü hava sıcaklığında küçük bir artış bekleniyor. Bu durum, hafta sonu etkinlikleri için daha sıcak bir ortam oluşturacak. Hava koşulları her an değişebilir. Beklenmeyen yağışlar da yaşanabilir. Bu nedenle dışarı çıkarken güncel hava durumu tahminlerini takip etmekte fayda var. Uzun süreli planlar yapanların ani hava değişimlerine dikkat etmeleri önemli.

Samsun'un iklimindeki bu değişim, günlük yaşam düzenini etkileyebilir. Hava durumunun etkilerine karşı tedbirli olmak, kritik bir rol oynuyor. Önümüzdeki haftalarda şemsiye bulundurmak faydalı olabilir. Havaya uygun giysiler tercih etmek, günlük aktiviteleri konforlu hale getirebilir. Çocuklarla dışarıda vakit geçirenlerin ani değişimleri göz önünde bulundurmaları önemlidir.

Samsun'da hava durumu, her gün yeni bir hikaye yazıyor. Hava koşullarını doğru değerlendirenler, sağlıklı ve keyifli bir gün geçirme şansı yakalayacak. Bu güzel Karadeniz kentinde açık hava etkinlikleri için uygun zaman, doğru hava tahminini takip edenler için her zaman vardır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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