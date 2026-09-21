Samsun Hava Durumu! 21 Eylül Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun hava durumu, 21 Eylül 2026 tarihinde değişken bir görünüm sergiliyor. Kente hâkim olan hava koşulları, serin bir sonbahar havası getiriyor. Güne başlarken sıcaklık 19 - 20 derece arasında. Özellikle sabah saatlerinde, havadaki yoğun nem ve hafif rüzgar, soğuk hissetmenize neden oluyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 22 derece civarına yükseliyor. Fakat ufak bir serinlik hissedilmesi olası.

Bugünkü hava durumu, zaman zaman bulutların artması ve kısa süreli yağışlarla geçiyor. Bu tür kısa yağışlar, sonbaharın habercisi gibi görünüyor. İlerleyen saatlerde görülebilecek yoğun bulutlar, nemin yansıması olabilir. Dışarıda geçirilmiş zamanların planlanmasında dikkatli olunması gerekebilir.

Önümüzdeki günler hava durumu bakımından ilginç değişiklikler gösterebilir. Hava sıcaklıkları 18 - 23 derece arasında değişecek. Gün içerisinde hafif serinlemelerle birlikte bazen güneşli, bazen kapalı havalar görülecek. 22 Eylül ve sonraki günlerde hafif yağışlı hava koşulları bekleniyor. Dışarı çıkmayı planlayanların, aniden değişecek hava durumuna hazırlıklı olmaları önemli olacak.

Hava koşullarına uygun giyinmek, önümüzdeki günlerde gereklilik olacak. Sabahın erken saatlerinde soğuk hissedilebileceğinden kat kat giyinmek faydalı. Gün içerisinde aniden ortaya çıkabilecek yağışlar için yağmurluk ya da şemsiye bulundurmak, dışarıda zaman geçirirken sorun yaşamamanıza yardımcı olabilir.

Samsun hava durumu, Eylül ayının sonuna yaklaşırken sonbaharın ruhunu yansıtıyor. Değişken hava şartlarını dikkate alarak, hava durumu tahminlerini takip etmek önemli. Dışarıdaki hava durumunu göz önünde bulundurmak, hem sağlığınız hem de konforunuz açısından büyük önem taşıyor.