Samsun Hava Durumu! 21 Nisan Salı Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 21 Nisan 2026 Salı günü hava durumu kısmen güneşli görülüyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 18 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 11 dereceye gerileyecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan hafif esecek. Önümüzdeki günlerde ise 22 ve 23 Nisan'da yağış bekleniyor. Bu tarihlerde şemsiye bulundurmak önem taşıyor. Kalın giysiler giymek, vücut ısısını korumak için gereklidir. Rüzgarlı günlerde ise uygun kıyafetler seçmek faydalı olacaktır.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 21 Nisan 2026 Salı günü, Samsun'da hava durumu kısmen güneşli. Gün boyunca hava sıcaklıkları 18 derece civarında olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 18 dereceyi bulacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 11 dereceye düşecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğu yönlerinden hafif esmesi bekleniyor. Yer yer orta kuvvette rüzgar da görülebilir. Nem oranı yüzde 68 ile yüzde 79 arasında değişecek. Bugün Samsun'da hava genel olarak ılıman ve güneşli olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 22 Nisan Çarşamba günü hava sıcaklıkları 11 ile 13 derece arasında olacak. Bu günde sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. 23 Nisan Perşembe günü hava sıcaklıkları 4 ile 12 derece arasında değişecek. Hafif yağmurun görülmesi tahmin ediliyor. 24 Nisan Cuma günü ise hava sıcaklıkları 6 ile 14 derece arasında olacak. Güneşli bir havanın hakim olması bekleniyor.

Bu dönemde, özellikle 22 ve 23 Nisan tarihlerinde yağışlı hava koşulları bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarının düşeceği günlerde kalın giysiler giymeniz önemlidir. Vücut ısınızı korumalısınız. Rüzgarlı günlerde uygun kıyafetler seçmeniz önerilir. Rüzgarın etkisini azaltmak için dikkatli olmalısınız. Bu önlemler sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

