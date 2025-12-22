HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun Hava Durumu! 22 Aralık Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 22 Aralık Pazartesi günü hava durumu, genellikle bulutlu ve yağışlı geçecek. Gündüz sıcaklık 13 derece, akşam ise 12 dereceye düşecek. Rüzgar güneybatı yönünden esecek ve saatte 6-7 kilometre arasında hızlanacak. Yüksek nem oranı, UV ışını riski oluşturabilir. Dışarıda şemsiye taşımak ve kat kat giysiler tercih etmek, soğuk havalarda vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır.

Samsun Hava Durumu! 22 Aralık Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Samsun'da 22 Aralık Pazartesi, hava durumu genellikle bulutlu ve yağışlı olacak. Gündüz hava sıcaklığı 13 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 12 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 6-7 kilometre/saat arasında değişecek. Rüzgar, güneybatı yönünden esecek. Nem oranı %64 ile %80 arasında değişkenlik gösterecek.

Bu hava koşulları sabah ve akşam saatlerinde hafif yağışların beklendiğini gösteriyor. Günün erken ve geç saatlerinde dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olur. Nem oranının yüksek olması terleme riskini artırır. Ayrıca, buna bağlı olarak üşüme tehlikesine karşı kat kat giyinmek vücut ısınızı korur.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 23 Aralık Salı günü hava sıcaklığı 10-11 derece civarında olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. 24 Aralık Çarşamba günü hava sıcaklığı 11-12 derece civarında olacak. Zaman zaman yağmur ve çisenti görülebilir. 25 Aralık Perşembe günü ise hava sıcaklığı 9-10 derece arasında olacak. Alçak bulutlar hakim olacak.

Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamak önemlidir. Dışarı çıkmadan önce güncel hava durumunu kontrol etmekte fayda var. Buna göre hazırlıklı olmak sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Birlikte olduğu isimleri kayda almış! 'Büyük arşiv' iddiasıBirlikte olduğu isimleri kayda almış! 'Büyük arşiv' iddiası
Mehmet Ali Gül ve Yiğit Macit'in lüks yaşamı! Özel jet, helikopter, yat ve daha fazlasıMehmet Ali Gül ve Yiğit Macit'in lüks yaşamı! Özel jet, helikopter, yat ve daha fazlası

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

Van'dan İstanbul'a götürülüyor! Köprüye yerine başka yoldan geçti, trafik kilitlendi

Van'dan İstanbul'a götürülüyor! Köprüye yerine başka yoldan geçti, trafik kilitlendi

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.