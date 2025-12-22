Samsun Hava Durumu! 22 Aralık Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 22 Aralık Pazartesi, hava durumu genellikle bulutlu ve yağışlı olacak. Gündüz hava sıcaklığı 13 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 12 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 6-7 kilometre/saat arasında değişecek. Rüzgar, güneybatı yönünden esecek. Nem oranı %64 ile %80 arasında değişkenlik gösterecek.

Bu hava koşulları sabah ve akşam saatlerinde hafif yağışların beklendiğini gösteriyor. Günün erken ve geç saatlerinde dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olur. Nem oranının yüksek olması terleme riskini artırır. Ayrıca, buna bağlı olarak üşüme tehlikesine karşı kat kat giyinmek vücut ısınızı korur.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 23 Aralık Salı günü hava sıcaklığı 10-11 derece civarında olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. 24 Aralık Çarşamba günü hava sıcaklığı 11-12 derece civarında olacak. Zaman zaman yağmur ve çisenti görülebilir. 25 Aralık Perşembe günü ise hava sıcaklığı 9-10 derece arasında olacak. Alçak bulutlar hakim olacak.

Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamak önemlidir. Dışarı çıkmadan önce güncel hava durumunu kontrol etmekte fayda var. Buna göre hazırlıklı olmak sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.