Samsun Hava Durumu! 22 Ocak Perşembe Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 22 Ocak 2026'da hava durumu bulutlu ve hafif yağışlı geçecek. Gündüz sıcaklığı 12 derece, akşam ise 8 dereceye gerileyecek. Hissedilen sıcaklıkın 1 dereceye inmesi bekleniyor. Rüzgar güney yönünden saatte 18 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklık değişiklik gösterecek ve kalın giysiler, rüzgar koruyucu elbiseler tercih edilmeli. Nem oranı %50 ile %73 arasında değişecek.

Ufuk Dağ

Samsun'da 22 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu bulutlu ve hafif yağışlı olacak. Gündüz hava sıcaklığı 12 derece civarında seyredecek. Hissedilen sıcaklık ise 6 dereceye kadar düşecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 dereceye gerileyecek. Hissedilen sıcaklık bu saatte 1 dereceye inebilir. Rüzgar güney yönünden esecek. Hızı saatte 18 kilometre olacaktır. Nem oranı ise %73 seviyelerinde kalacak. Gün doğumu saati 07:54'te, gün batımı ise 17:38'de gerçekleşecektir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 23 Ocak Cuma günü hava çok bulutlu olacak. Bu günde gündüz sıcaklığı 15 dereceye ulaşacak. 24 Ocak Cumartesi ise hava bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 14 derece civarında seyredecek. 25 Ocak Pazar günü hava kısmen güneşli geçecek. Bu günde gündüz sıcaklığı yine 14 derece civarında olacak. Rüzgar güney yönünden esmeye devam edecek. Nem oranı %50 ile %73 arasında değişiklik gösterecek. Gün doğumu ve batımı saatleri günlere göre farklılık gösterecektir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek oldukça önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olacaktır. Bu nedenle kalın giysiler tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde rüzgarı azaltacak giysiler seçilebilir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde nefes alan kumaşlar kullanılmalıdır. Hava koşullarına uygun plan yaparak konfor sağlanabilir.

