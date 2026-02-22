HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun Hava Durumu! 22 Şubat Pazar Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 22 Şubat 2026 Pazar günü hava, hafif yağmurlu ve rüzgarlı geçecek. Gündüz 10 derece, gece ise 6 derece civarında sıcaklık bekleniyor. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 14 kilometre hızla esecek, nem oranı ise %88 seviyelerinde olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Açık hava etkinlikleri öncesinde hava durumunu kontrol etmek, giyimde dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında yer alıyor.

Samsun Hava Durumu! 22 Şubat Pazar Samsun hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Samsun'da 22 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu hafif yağmurlu ve rüzgarlı olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 10 derece civarında, gece ise 6 derece civarında seyredecek. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 14 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Ayrıca nem oranı %88 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde Samsun'da hava durumu hafif yağmurlu ve rüzgarlı şekilde devam edecek. 23 Şubat Pazartesi günü hava sıcaklığı 9 derece civarında olacak. 24 Şubat Salı günü hava sıcaklığı ise 10 derece civarında mağdur durumda bulunacak. Rüzgarın kuzeybatıdan esmesi ve nem oranının yüksek kalması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları hafif yağmurlu ve rüzgarlı iken açık hava etkinlikleri planlamadan önce hava durumunu göz önünde bulundurmanız önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde rüzgar dolayısıyla giysi tercihine dikkat etmeniz önerilmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu! 'Umut Hakkı'yla ilgili bu talimatı verdiCumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu! 'Umut Hakkı'yla ilgili bu talimatı verdi
Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltıRüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

ABD Başkanı Trump duyurdu: Küresel tarife oranını yükseltti

ABD Başkanı Trump duyurdu: Küresel tarife oranını yükseltti

Galatasaray Konyaspor'a kaybetti! Fenerbahçe saniyesinde paylaştı

Galatasaray Konyaspor'a kaybetti! Fenerbahçe saniyesinde paylaştı

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe rahatsızlandı! Hastane çıkışı görüntülendi

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe rahatsızlandı! Hastane çıkışı görüntülendi

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.