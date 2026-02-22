Samsun Hava Durumu! 22 Şubat Pazar Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 22 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu hafif yağmurlu ve rüzgarlı olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 10 derece civarında, gece ise 6 derece civarında seyredecek. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 14 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Ayrıca nem oranı %88 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde Samsun'da hava durumu hafif yağmurlu ve rüzgarlı şekilde devam edecek. 23 Şubat Pazartesi günü hava sıcaklığı 9 derece civarında olacak. 24 Şubat Salı günü hava sıcaklığı ise 10 derece civarında mağdur durumda bulunacak. Rüzgarın kuzeybatıdan esmesi ve nem oranının yüksek kalması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları hafif yağmurlu ve rüzgarlı iken açık hava etkinlikleri planlamadan önce hava durumunu göz önünde bulundurmanız önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde rüzgar dolayısıyla giysi tercihine dikkat etmeniz önerilmektedir.