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Samsun Hava Durumu! 23 Ekim Cuma Samsun hava durumu nasıl?

23 Ekim Cuma 2026 tarihinde Samsun'da hava durumu çeşitli özellikler taşıyor. Genel olarak bulutlu bir gün bekleniyor. Sıcaklık gün boyunca 19 ile 22 derece arasında değişirken, sabah saatlerinde serin hava hafif giysiler gerektirebilir. Ayrıca, kısa süreli yağış ihtimali için şemsiye bulundurmak yararlı olacaktır. Gelecek günler için hava durumu değişkenlik gösterebilir, bu yüzden planlarınızı esnek tutmalısınız.

Samsun Hava Durumu! 23 Ekim Cuma Samsun hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

23 Ekim Cuma 2026 tarihinde Samsun'da hava durumu ilginç. Bugünkü ortalama sıcaklık 20 derece civarında olacak. Hava genel olarak bulutlu. Bulutların ardından güneş zaman zaman görünebilir. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişim gösterecek. Bu, serin geçiş dönemine uygun bir hava durumu.

Samsun'da hava durumu dışarıda olacaklar için önemli noktalar taşıyor. Sabah saatlerinde hava serin olabilir. Bu nedenle hafif bir mont veya hırka almak iyi bir seçimdir. Hava durumu raporları bazı bölgelerde kısa süreli yağış olabileceğini bildiriyor. Dışarıda geçireceğiniz zamanlarda şemsiyenizi almayı unutmayın.

Gelecek günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Cumartesi ve Pazar günleri sıcaklık 21 ile 23 derece arasında olacak. Hafif bir rüzgar havayı daha keyifli hale getirebilir. Ancak cumartesi gecesi sıcaklığın düşmesi bekleniyor. Soğuk havaya karşı dikkatli olmakta fayda var. Bugünkü bulutlu hava akşam saatlerinde açılaabilir.

Bu dönemde hava durumu değişikliklerine hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarıda yapacağınız aktivitelerde hava koşullarına göre giyinmeniz gerekir. Planları esnek tutmak da önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı önceden bir program yapmak iyi bir fikirdir. Gerekirse yer değiştirmeyi düşünmek akıllıca olacaktır. Mevsim bu dönemde doğanın sunduğu güzellikleri keşfetmek için fırsat sunar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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