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Samsun Hava Durumu! 23 Eylül Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?

23 Eylül 2026 tarihinde Samsun'daki hava durumu 20 derece civarındadır. Gün boyunca hafif rüzgar etkili olurken, yaz sıcaklarından bunalanlar için serinletici bir hava sağlanacak. Güneş zaman zaman bulutlarla örtülebilir. Önümüzdeki günlerde 24 Eylül’de sıcaklık 19 ile 21 derece arasında değişecek, aralıklı yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkmadan hava durumunu kontrol etmek ve uygun kıyafet seçimi yapmak önem taşımaktadır.

Samsun Hava Durumu! 23 Eylül Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

23 Eylül 2026 tarihinde, Samsun'da hava durumu 20 derece civarında. Gün boyunca serinletici bir rüzgar etkili olacak. Bu durum, yaz sıcaklarından bunalanlar için rahatlatıcı bir his verecek. Güneş zaman zaman bulutlarla örtülebilir. Bu da havanın nemli kalmasına neden olabilir. Anlık serinlik hissi doğabilir. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklık 22 dereceye yükselebilir. Ancak akşam saatlerinde tekrar düşmesi bekleniyor.

Samsun'daki hava durumu değişkenlik gösterebilir. Dışarı çıkmayı planlayanların uygun kıyafetler seçmesi önemli. Hafif kat kat giyinmek, soğuyan havaya karşı koruyucu bir önlem olur. Bu mevsime uygun giyinmek, konforunuzu artırır. Aynı zamanda sağlığınızı korur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer seyrini sürdürecek. 24 Eylül'de sıcaklık 19 ile 21 derece arasında olacak. Hafif rüzgar ve aralıklı yağışlar görülebilir. Gökyüzü bulutlu kalma ihtimali var. 25 ve 26 Eylül tarihlerinde belirgin yağışlar bekleniyor. Bu günlerde dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmekte fayda var. Kısa süreli yağışlar giyim seçimlerinizi etkileyebilir. Yanınızda bir şemsiye veya hafif bir yağmurluk bulundurmak iyi olacaktır.

Hava durumuna bağlı olarak gideceğiniz mekanlarda plan yapmak da önemlidir. Özellikle dış mekan etkinliklerinden uzak durulması gerekebilir. Uzun süre dışarıda kalacaksanız, şapka takmak iyi bir fikir. Güneşten koruyucu ürünler kullanmak da sağlığınızı korur.

Samsun'da 23 Eylül 2026 tarihinde hava durumu genel olarak 20 derece civarında. Hafif rüzgarlı ve bulutlu bir gün geçiyor. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların olması bekleniyor. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Uygun önlemleri almak, olası sürprizlere karşı korur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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