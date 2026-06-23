HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun Hava Durumu! 23 Haziran Salı Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 23 Haziran 2026 Salı günü hava durumu oldukça keyifli. Güneşli bir gün bekleniyor ve sıcaklık 25 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 18 - 20 derece arasında olacak. Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesiyle birlikte 24 Haziran'da sıcaklık 28 - 30 dereceye ulaşacak. Açık hava etkinlikleri için bu güzel hava fırsat sunuyor. Bol su tüketmekte fayda var.

Samsun Hava Durumu! 23 Haziran Salı Samsun hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 23 Haziran 2026 Salı günü, Samsun'da hava durumu keyifli. Bol güneş ışığı bekleniyor. Hava sıcaklığı 25 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 18 - 20 derece arasında seyredecek. Nem oranı %70 civarında. Rüzgar hızı ise 10 km/saat civarında olacak. Bu hava, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 24 Haziran Çarşamba günü, sıcaklık 28 - 30 derece arasında olacak. 25 Haziran Perşembe günü sıcaklık 27 - 29 derece civarında seyredecek. 26 Haziran Cuma günü, kısa süreli sağanak bekleniyor. Ancak genel olarak hava sıcaklıkları 28 - 30 derece arasında kalacak. Bu dönemde, sıcak havalara karşı dikkatli olunmalı. Bol su tüketilmesi öneriliyor.

Samsun'da bu hafta boyunca hava koşulları açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar gündüzleri 25 - 30 derece arasında değişecek. Geceleri ise sıcaklık 18 - 20 derece civarında olacak. Bu güzel havayı açık hava etkinlikleri için değerlendirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mansur Yavaş'tan dikkat çeken açıklama: İki gün önce elimi öpmek istediMansur Yavaş'tan dikkat çeken açıklama: İki gün önce elimi öpmek istedi
Ankara'da kahreden kaza: 3 kişi hayatını kaybettiAnkara'da kahreden kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan İran resti: "Gereğini yaparım"

Trump'tan İran resti: "Gereğini yaparım"

İddialar gündem olmuştu! Mansur Yavaş cephesinden 'poster' yanıtı

İddialar gündem olmuştu! Mansur Yavaş cephesinden 'poster' yanıtı

Irak engelini rahat geçen Fransa üst turu garantiledi

Irak engelini rahat geçen Fransa üst turu garantiledi

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında ara karar!

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında ara karar!

Yerli temizlik devi resmi olarak iflasını açıkladı

Yerli temizlik devi resmi olarak iflasını açıkladı

29 yıllık tarım devi için şok karar: Mahkeme iflasa hükmetti

29 yıllık tarım devi için şok karar: Mahkeme iflasa hükmetti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.