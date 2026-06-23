Samsun Hava Durumu! 23 Haziran Salı Samsun hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Haziran 2026 Salı günü, Samsun'da hava durumu keyifli. Bol güneş ışığı bekleniyor. Hava sıcaklığı 25 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 18 - 20 derece arasında seyredecek. Nem oranı %70 civarında. Rüzgar hızı ise 10 km/saat civarında olacak. Bu hava, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 24 Haziran Çarşamba günü, sıcaklık 28 - 30 derece arasında olacak. 25 Haziran Perşembe günü sıcaklık 27 - 29 derece civarında seyredecek. 26 Haziran Cuma günü, kısa süreli sağanak bekleniyor. Ancak genel olarak hava sıcaklıkları 28 - 30 derece arasında kalacak. Bu dönemde, sıcak havalara karşı dikkatli olunmalı. Bol su tüketilmesi öneriliyor.

Samsun'da bu hafta boyunca hava koşulları açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar gündüzleri 25 - 30 derece arasında değişecek. Geceleri ise sıcaklık 18 - 20 derece civarında olacak. Bu güzel havayı açık hava etkinlikleri için değerlendirebilirsiniz.