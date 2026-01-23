Samsun Hava Durumu! 23 Ocak Cuma Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 23 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu. Gün boyunca sıcaklıklar 10 ile 6 derece arasında değişecek. Nem oranı %50 civarında olacak. Rüzgar hızı ise saatte 12 kilometreye ulaşacak. Gün doğumu saati 07:57, gün batımı ise 17:41 olarak tahmin ediliyor.

Bugünkü hava durumu, dışarıda vakit geçirecekler için hafif yağışlı bir gün olacağını gösteriyor. Şemsiyenizi yanınıza almanız faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması terlemeyi artırabilir. Bu nedenle, hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 24 Ocak Cumartesi günü, kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 15 ile 6 derece arasında olacak. 25 Ocak Pazar günü hava daha da ısınacak. Sıcaklık 17 ile 8 derece arasında değişecek. 26 Ocak Pazartesi günü, yüksek bulutlar arasından görünen güneşli bir hava tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 16 ile 10 derece arasında olacak.

Bu dönemde sıcaklıklardaki dalgalanmalar dikkat çekiyor. Kat kat giyinmek önemlidir. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek gerekmektedir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önemlidir. Yanınızda bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmanızda fayda var.

Samsun'da hava durumu genel olarak ılıman ve değişken olacak. Hava koşullarına uygun giyinmek, dışarıda hazırlıklı olmanızı sağlar. Böylece gününüzü daha konforlu geçirebilirsiniz.