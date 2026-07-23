Samsun Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe Samsun hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Temmuz 2026 Perşembe, Samsun'da hava durumu güneşli ve sıcak. Gün boyunca hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında olacak. Nem oranı %67 civarında. Rüzgar güneybatıdan, saatte yaklaşık 11 kilometre hızla esecek. Yağış ihtimali düşük. Ancak gün boyunca bir-iki kısa süreli sağanak olabilecek.

Samsun'daki hava durumu, açık ve güneşli bir gün geçirmek isteyenler için idealdir. Nem oranı %67 olduğu için hava biraz nemli hissedilebilir. Dışarı çıkarken hafif ve nefes alabilir kıyafetler seçmek, gün boyunca rahat etmenizi sağlar.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 24 Temmuz Cuma günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Hava sıcaklığı 20 ile 22 derece arasında kalacak. 25 ve 26 Temmuz tarihlerinde sağanak yağışlar etkili olacak. O günlerde sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez bir mont bulundurmak faydalıdır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde bol su içmek önemlidir. Vücudunuzun su dengesini korumaya dikkat etmelisiniz. Rüzgar hızı da artabilir. Açık alanlarda dikkatli olmalısınız.

Samsun'daki hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini kontrol edin. Gerekli önlemleri almak, konforlu ve güvenli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.