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Samsun Hava Durumu! 24 Haziran Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 24 Haziran 2026 tarihinde hava durumu oldukça keyifli. Gündüz sıcaklığı 20 derece civarında, nem oranı ise %94 seviyelerinde seyrediyor. Rüzgarın hızı 10 km/s olarak ölçülüyor. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar bekleniyor. Perşembe günü hava sıcaklığı 17 dereceye düşerken, Cuma günü 17-20 derece arasında değişecek. Açık hava etkinlikleri için ideal bir fırsat sunan bu güzel havayı değerlendirmek mümkün.

Samsun Hava Durumu! 24 Haziran Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 24 Haziran 2026 Çarşamba günü Samsun'da hava durumu oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 20 derece civarında. Nem oranı ise %94 seviyelerinde. Rüzgarın hızı 10 km/s civarında. Hava genel olarak güneşli. Tüm bunlar, Samsun'daki hava durumunun güzel olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Perşembe günü hava sıcaklığı 17 derece civarında olacak. Cuma günü sıcaklık 17 - 20 derece arasında değişecek. Cumartesi ve Pazar günleri de hava sıcaklıklarının 16 - 17 derece civarında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu serin ve güneşli olacak.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Bol su içmeye özen göstermek iyi bir fikir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmanız faydalı olacaktır. Rüzgarın hızı düşük olduğunda, deniz kenarında yürüyüş yaparken nemli hava etkisini daha az hissedebilirsiniz. Rahat ve hafif kıyafetler tercih etmek uygun olacaktır.

Samsun'da bugün ve önümüzdeki günlerde hava durumu oldukça güzel ve açık olacak. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarmak için güzel bir zaman.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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