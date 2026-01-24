Samsun Hava Durumu! 24 Ocak Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 24 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu mevsim normallerine yakın olacak. Ilıman bir seyir izlemesi bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 16-17 derece civarında seyredecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 9-10 dereceye düşecek. Gündüz sıcaklık 16-17 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 12-13 derece arasında kalacak. Nem oranı ise %60-70 arasında değişim gösterecek. Rüzgar güney yönünden saatte 15-20 kilometre hızla esecek. Bu nedenle, 24 Ocak Cumartesi günü rahat bir gün geçirilebilir.

Önümüzdeki günlerde benzer ılıman hava koşulları sürecek. 25 Ocak Pazar günü hava sıcaklığının 17-18 derece olması bekleniyor. 26 Ocak Pazartesi günü ise sıcaklık 18-19 dereceye yükselmesi öngörülüyor. Bu dönemde hava durumu genelde açık ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirmek için uygun bir ortam sunulacak.

Ilıman hava koşullarından faydalanmak için etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Güneş ışığından yararlanın. Hafif ve rahat kıyafetlerle dışarı çıkabilirsiniz. Fakat sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların biraz daha düşük olabileceğini unutmayın. Yanınıza bir ceket almak faydalı olacaktır. Rüzgarın güneyden esmesi nem oranını artırabilir. Nemli ortamlardan kaçınmak sağlığınız açısından önemlidir.

Samsun'da 24 Ocak Cumartesi günü ve sonraki günlerde hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun. Planlarınızı yaparken ılıman hava koşullarını göz önünde bulundurun. Dışarıda vakit geçirmekten keyif alabilirsiniz.