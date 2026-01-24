HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun Hava Durumu! 24 Ocak Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 24 Ocak 2026 Cumartesi günü ılıman hava durumu hakim olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 16-17 derece seviyelerinde seyredecek. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık 9-10 ile 12-13 derece arasında değişecek. Nem oranı %60-70 olması bekleniyor. Güney yönünden esecek rüzgar ile dışarıda vakit geçirmek için uygun koşullar sağlanacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava durumu devam edecek.

Samsun Hava Durumu! 24 Ocak Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Samsun'da 24 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu mevsim normallerine yakın olacak. Ilıman bir seyir izlemesi bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 16-17 derece civarında seyredecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 9-10 dereceye düşecek. Gündüz sıcaklık 16-17 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 12-13 derece arasında kalacak. Nem oranı ise %60-70 arasında değişim gösterecek. Rüzgar güney yönünden saatte 15-20 kilometre hızla esecek. Bu nedenle, 24 Ocak Cumartesi günü rahat bir gün geçirilebilir.

Önümüzdeki günlerde benzer ılıman hava koşulları sürecek. 25 Ocak Pazar günü hava sıcaklığının 17-18 derece olması bekleniyor. 26 Ocak Pazartesi günü ise sıcaklık 18-19 dereceye yükselmesi öngörülüyor. Bu dönemde hava durumu genelde açık ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirmek için uygun bir ortam sunulacak.

Ilıman hava koşullarından faydalanmak için etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Güneş ışığından yararlanın. Hafif ve rahat kıyafetlerle dışarı çıkabilirsiniz. Fakat sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların biraz daha düşük olabileceğini unutmayın. Yanınıza bir ceket almak faydalı olacaktır. Rüzgarın güneyden esmesi nem oranını artırabilir. Nemli ortamlardan kaçınmak sağlığınız açısından önemlidir.

Samsun'da 24 Ocak Cumartesi günü ve sonraki günlerde hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun. Planlarınızı yaparken ılıman hava koşullarını göz önünde bulundurun. Dışarıda vakit geçirmekten keyif alabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan ettiİran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti
Datça'da virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralıDatça'da virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

ABD İran'a mı saldıracak? İsrail ordusu alarma geçti

ABD İran'a mı saldıracak? İsrail ordusu alarma geçti

Emre Belözoğlu kırmızı karta isyan etti! "Galatasaray forması olsa..."

Emre Belözoğlu kırmızı karta isyan etti! "Galatasaray forması olsa..."

O isim donör oldu! Ufuk Özkan'dan güzel haber geldi

O isim donör oldu! Ufuk Özkan'dan güzel haber geldi

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.