Samsun Hava Durumu! 24 Temmuz Cuma Samsun hava durumu nasıl?

Bugün, 24 Temmuz 2026 Cuma günü, Samsun'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 27 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise 20 dereceye kadar düşecek. Rüzgar hızı 3,86 km/sa civarında ölçülecek. Nem oranı %66 seviyelerinde seyredecek. Samsun'da hava durumu, zaman zaman yağışlı ve serin olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Cumartesi günü, 25 Temmuz 2026, sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 24 derece civarına düşecek. Gece sıcaklığı 20 dereceye kadar inebilir. Pazar günü, 26 Temmuz 2026, zaman zaman bulutlu ve güneşli bir hava olacaktır. Gündüz sıcaklıkları 27 derece civarında kalacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 18 dereceye kadar düşecek. Pazartesi günü, 27 Temmuz 2026, bol güneş ışığı bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 29 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı 19 dereceye kadar inecek. Rüzgar hızı 3,86 km/sa ile 4,66 km/sa arasında değişecek. Nem oranları %66 ile %81 arasında seyredecek. Hava durumu, zaman zaman yağışlı ve serin olacak.

Bu değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye veya yağmurluk almanız faydalıdır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı uygun kıyafetler seçmelisiniz. Bu, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek pratik bir çözümdür. Gerekirse katları çıkarıp giyebilirsiniz. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edebilirsiniz. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek önem taşır. Planlarınızı bu bilgileri göz önünde bulundurarak yapabilirsiniz.