Samsun Hava Durumu! 25 Haziran Perşembe Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 25 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu ılık olacak. Karadeniz ikliminin etkileri hissedilecek. Gündüz sıcaklık 25 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 14 derece civarında kalacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. Cuma günü sıcaklık 26 dereceye yükselecek. Cumartesi ve Pazar günleri ise 27 derece civarında olacak. Bu sıcaklıklar yaz mevsiminin tadını çıkarma fırsatı veriyor.

Haziran ayında Samsun genellikle az yağış alıyor. Bu nedenle, 25 Haziran'da yağış olasılığı düşüktür. Hava koşulları zaman zaman değişebilir. Güncel hava tahminlerini takip etmekte fayda vardır.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sahil yürüyüşleri yapmak iyi bir fikir. Piknikler veya bisiklet turları da keyifli aktiviteler olabilir. Güneş ışığından faydalanmak için koruyucu önlemler alınmalıdır. Günlük aktiviteleri planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. En iyi şekilde değerlendirebilirsiniz.