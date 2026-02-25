HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun Hava Durumu! 25 Şubat Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 25 Şubat 2026 tarihinde hafif yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz sıcaklık 10-12 derece arasında, gece ise 5-6 dereceye düşecek. Nem oranı yüksek olacak. Bunun yanı sıra, hava koşulları önümüzdeki günlerde değişecek. 26 Şubat'ta yer yer sağanaklar görülecek. Rüzgarlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmeyen giysiler giyilmesi ve uygun ayakkabı seçimi yapılması önem taşıyor. Hava durumu değişikliklerini düzenli takip etmek gerekli.

Samsun Hava Durumu! 25 Şubat Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 25 Şubat 2026 Çarşamba günü Samsun'da hafif yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz hava sıcaklığı 10 - 12 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık 5 - 6 dereceye düşecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar kuzeyden saatte 9 kilometre hızla esecek. Bu koşullar, tipik bir kış gününü yansıtmaktadır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu farklı olacak. 26 Şubat Perşembe günü yer yer sağanaklar görülecek. Hava sıcaklığı 7 - 8 derece olacak. 27 Şubat Cuma günü ise hava rüzgarlı olacak. Sıcaklık 6 - 7 dereceye inecek. Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Bu durumu göz önünde bulundurmak önemlidir.

Dışarı çıkarken su geçirmeyen giysiler giymek faydalı olacaktır. Uygun ayakkabı seçimi de önem taşır. Islanmaktan korunmak açısından bu önlemler gereklidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkat etmek gerekir. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirilmelidir. Samsun'daki hava durumu değişkenlik gösterebilir. Güncel hava tahminlerini düzenli takip etmek, planlamalarınıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Özgür Özel'e tepkiCumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Özgür Özel'e tepki
İzmir’de araç kamerasına yansıyan darp! O polis açığa alındıİzmir’de araç kamerasına yansıyan darp! O polis açığa alındı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Savaşa ramak mı kaldı? İsrail medyası duyurdu! İsrail'de askeri üsse iniş yaptılar

Savaşa ramak mı kaldı? İsrail medyası duyurdu! İsrail'de askeri üsse iniş yaptılar

Osimhen'den transfer sorusuna olay yanıt! "Neden olmasın diyebilirim"

Osimhen'den transfer sorusuna olay yanıt! "Neden olmasın diyebilirim"

Mika Raun ve Batuhan Can'ın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Mika Raun ve Batuhan Can'ın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

A101'e elektronik para kasası geliyor!

A101'e elektronik para kasası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.