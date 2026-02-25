Samsun Hava Durumu! 25 Şubat Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?

Bugün, 25 Şubat 2026 Çarşamba günü Samsun'da hafif yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz hava sıcaklığı 10 - 12 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık 5 - 6 dereceye düşecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar kuzeyden saatte 9 kilometre hızla esecek. Bu koşullar, tipik bir kış gününü yansıtmaktadır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu farklı olacak. 26 Şubat Perşembe günü yer yer sağanaklar görülecek. Hava sıcaklığı 7 - 8 derece olacak. 27 Şubat Cuma günü ise hava rüzgarlı olacak. Sıcaklık 6 - 7 dereceye inecek. Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Bu durumu göz önünde bulundurmak önemlidir.

Dışarı çıkarken su geçirmeyen giysiler giymek faydalı olacaktır. Uygun ayakkabı seçimi de önem taşır. Islanmaktan korunmak açısından bu önlemler gereklidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkat etmek gerekir. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirilmelidir. Samsun'daki hava durumu değişkenlik gösterebilir. Güncel hava tahminlerini düzenli takip etmek, planlamalarınıza yardımcı olacaktır.