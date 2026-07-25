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Samsun Hava Durumu! 25 Temmuz Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 25 Temmuz 2026 tarihinde hava durumu, sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişeceği için yerel halk ve ziyaretçiler için önem taşımaktadır. Yer yer şiddetli sağanakların beklendiği bu günde, yanında şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. 26 Temmuz'da 18 - 22 derece sıcaklık öngörülüyor. Özellikle yaz aylarında hava koşullarına uygun giyinmek ve ani değişimlere hazırlıklı olmak, sağlıklı bir gün geçirmek için gereklidir.

Samsun Hava Durumu! 25 Temmuz Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Samsun'da 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu, yerel halk ve ziyaretçiler için önemlidir. Havada sıcaklık 19 - 22 derece arasında olacaktır. Yer yer şiddetli sağanaklar görülecek. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 26 Temmuz Pazar günü sıcaklık 18 - 22 derece arasında olacaktır. Bir-iki kısa süreli sağanak beklenmektedir. 27 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığının 19 - 22 derece civarında olması öngörülüyor. Bol güneş ışığı tahmin edilmektedir. 28 Temmuz Salı günü sıcaklık 20 - 23 derece arasında olacaktır. Güneşli bir gün geçirileceği düşünülüyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar kullanılmalıdır. Suya dayanıklı giysiler de tercih edilebilir. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalıdır. Bol su içmek, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

Samsun'da hava durumu yaz aylarında değişkenlik gösterebilir. Güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmak gerekir. Böylece konforlu ve sağlıklı bir gün geçirmeniz mümkün olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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