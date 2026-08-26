Samsun Hava Durumu! 26 Ağustos Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?

Samsun hava durumu, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü değişken olacak. Güne sakin ve ılıman bir hava ile başlanacak. Gün ortasında sıcaklık 20 dereceye kadar yükselebilir. Öğleden sonra hava koşulları nedeniyle hafif bir yağış bekleniyor. Bu durum, dışarıda huzurlu hissetmenizi sağlayacak. Özellikle sabah saatlerinde yürüyüş yapmak için ideal bir hava var.

Öğle saatlerinde sıcaklık 22 dereceye ulaşacak. Fakat akşamüstü saatlerinde sıcaklık düşmeye başlayacak. Gece yaklaşırken sıcaklığın 19 derece seviyelerine inmesi bekleniyor. Samsun'da geçireceğiniz gün boyunca, katmanlı giyinmek faydalı olacaktır. Özellikle akşam saatlerinde ceket almayı unutmayın. Baharın sonuna yaklaşırken, şehirdeki nem oranları artacak.

Bu nedenle bol su içmekte fayda var. Önümüzdeki günlerde ise Samsun'da değişken bir hava durumu bekleniyor. Cuma günü hava güneşli geçecektir. Sıcaklık 21 derece civarına çıkabilecek. Fakat Cumartesi günü tekrar bir yağış olacak. Dışarıda kalmayı planlayanların hazırlıklı olmaları gerekiyor. Şemsiyenizi yanınıza almayı unutmayın.

Yağış olasılığı olan günlerde açık havada dikkatli olmak önem taşıyor. Havanın aniden değişebileceğini unutmayın. Dışarı çıkarken daha stabil zaman dilimlerini tercih etmek akıllıca olacaktır. Konforlu bir gün geçirmek için kat kat giyinmek avantaj sağlayabilir. İlerleyen günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Bu yüzden her gün Samsun hava durumu raporlarını kontrol etmekte fayda vardır.

Bugün ve ilerleyen günlerde hava durumu dikkat çekici olacak. Yağış ve sıcaklık değişimlerine hazırlıklı olmak konforlu bir gün geçirmenizi sağlayacaktır. Planlarınızı bu doğal değişimlere göre yapmak, Samsun'da kalacağınız süreyi olumlu etkileyecektir.