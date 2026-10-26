Samsun Hava Durumu! 26 Ekim Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun, 26 Ekim 2026 tarihinde tipik bir sonbahar havası sunuyor. Şehirde beklenen sıcaklık, 19 ile 22 derece arasında. Bugün hafif bir serinlik hissediliyor. Sıcaklıklar güneş ışığıyla birleşiyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için keyifli bir hava var. Akşam saatlerine yaklaşırken sıcaklıklar düşmekte. Bu nedenle yanınızda hırka ya da ince bir ceket bulundurmalısınız.

Samsun’un deniz kenarı konumu rüzgarlarla birleşiyor. Gün batımlarında soğuk bir his oluşturabilir. "Bugünkü hava nasıl?" sorusunu sorarken dikkatli olmalısınız. Akşam saatlerinde dışarıda olmayı düşünüyorsanız hafif bir yelek almanız iyi olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzerlik gösterecek. 27 ve 28 Ekim günlerinde sıcaklıklar 20 derece civarında olacak. Ancak bu günlerde olası yağışlar yaşanabilir. Özellikle dışarıda vakit geçirecek olanlar, şemsiyelerini yanlarına almalı. Hava durumu belirsizlik barındırıyor. Yine de sonbahar hava şartlarının tadını çıkarma fırsatları sunuyor.

Havanın aniden değişmesi ihtimaline karşı tedbirli olmak önemlidir. Dışarı çıkmadan önce mutlaka hava tahminlerini kontrol etmelisiniz. Uzun süre dışarıda kalacak olanlar için yeterli kıyafet hazırlığı da önemli. Beklenmedik yağışlar planlarınızı aksatabilir. Bu durumda hazırlıklı olmak en iyi çözümdür.

Samsun’da 26 Ekim 2026 itibariyle hafif serin bir hava var. Güneşli ve keyifli anlar sunuyor. Hava durumu önümüzdeki günlerde benzer bir grafik çizecek. Her zaman dikkatli ve hazırlıklı olmak, sonbahar sezonunu en iyi şekilde geçirebilmeniz için gereklidir.