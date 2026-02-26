Samsun Hava Durumu! 26 Şubat Perşembe Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da, 26 Şubat 2026 Perşembe günü hava durumu yer yer sağanakların etkili olacağı bir gün olarak tahmin ediliyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 7 - 8 derece civarında olacak. Dışarı çıkarken su geçirmeyen giysiler giymek faydalı olacaktır. Uygun ayakkabı seçimi de önemlidir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmak gerekir. Açık alanlarda vakit geçirmekten kaçınmak önem taşır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. 27 Şubat Cuma günü rüzgarlı bir hava bekleniyor. Sıcaklık 6 - 7 dereceye inecek. 28 Şubat Cumartesi günü hava genellikle sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz ortalama sıcaklık 18 derece civarında seyredecek. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek önemlidir. Bu durum, planlamalarınıza yardımcı olacaktır.