Samsun Hava Durumu! 26 Şubat Perşembe Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 26 Şubat 2026 Perşembe günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 7-8 derece civarında olacak. Dışarı çıktığınızda su geçirmeyen giysiler giyiniz ve uygun ayakkabılar seçiniz. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunması önem taşır. 27 Şubat Cuma günü sıcaklık 6-7 dereceye düşecek ve rüzgarlı bir hava yaşanacak. Hava koşullarını düzenli takip etmek, planlama açısından faydalı olacaktır.

Simay Özmen

Samsun'da, 26 Şubat 2026 Perşembe günü hava durumu yer yer sağanakların etkili olacağı bir gün olarak tahmin ediliyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 7 - 8 derece civarında olacak. Dışarı çıkarken su geçirmeyen giysiler giymek faydalı olacaktır. Uygun ayakkabı seçimi de önemlidir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmak gerekir. Açık alanlarda vakit geçirmekten kaçınmak önem taşır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. 27 Şubat Cuma günü rüzgarlı bir hava bekleniyor. Sıcaklık 6 - 7 dereceye inecek. 28 Şubat Cumartesi günü hava genellikle sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz ortalama sıcaklık 18 derece civarında seyredecek. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek önemlidir. Bu durum, planlamalarınıza yardımcı olacaktır.

