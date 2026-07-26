Samsun Hava Durumu! 26 Temmuz Pazar Samsun hava durumu nasıl?

26 Temmuz 2026 Pazar günü, Samsun'da hava durumu değişken olacak. Sıcaklıklar 18 ile 28 derece arasında değişecek. Kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava daha stabil hale gelecek. 27 Temmuz Pazartesi günü, hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 19 ile 29 derece arasında seyredecek. 28 Temmuz Salı günü ise bol güneş ışığı olacak. Sıcaklıklar 20 ile 30 derece arasında değişecek. Bu günlerde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar oluşacak.

Hava durumunun hızla değişebileceğini unutmamak önemlidir. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini kontrol etmeniz önerilir. Gerektiğinde hazırlıklı olmalısınız.