Samsun Hava Durumu! 27 Nisan Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?

Bugün, 27 Nisan Pazartesi 2026. Samsun'da hava durumu serin ve bulutlu. Gündüz hava sıcaklığı 15 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 6 derece civarında seyredecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatı yönlerinden hafif ve orta kuvvette esecek. Kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli rüzgar bekleniyor. Bugünkü hava durumu serin ve rüzgarlı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Salı günü hava sıcaklığı 14 derece civarında olacak. Çarşamba günü 15 derece civarında olması tahmin ediliyor. Perşembe günü ise hava sıcaklığı 16 derece civarında olacak. Hava durumu serin ve bulutlu kalmaya devam edecek.

Bu serin ve rüzgarlı koşullarda sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutan giysiler tercih edilmelidir. Rüzgar etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşebilir. Bu nedenle rüzgarlık veya mont gibi koruyucu giysiler faydalı olacaktır. Dışarıda vakit geçirecekler, hava koşullarına uygun bir şekilde hazırlık yapmalıdır.