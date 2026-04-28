Samsun Hava Durumu! 28 Nisan Salı Samsun hava durumu nasıl?

Bugün 28 Nisan 2026 Salı. Samsun'da hava durumu çok bulutlu. Hava sıcaklıkları 7 ile 14 derece arasında olacak. Bu, bulutlu ve serin bir gün geçireceğimizi gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman hale gelecek. 29 Nisan Çarşamba, yer yer bulutlu ve ardından güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık yine 7 ile 14 derece arasında olacak. 30 Nisan Perşembe günü, az güneşli bir havadan sonra bulutlar artacak. Bu günün en düşük sıcaklığı 11, en yüksek sıcaklığı 16 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Samsun'da özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin olabilir. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir ceket bulundurmak faydalı. Planlarınızı yaparken hava koşullarına bağlı olarak esnek olmalısınız. Güncel hava tahminlerini takip etmek de önemli.