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Samsun Hava Durumu! 29 Ekim Perşembe Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da Ekim ayının sonlarına yaklaşırken hava durumu değişiklik göstermeye başlıyor. Bugün sıcaklık 20 derecelerde geziniyor ve hafif yağışlarla birlikte kısmen bulutlu bir atmosfer hakim. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 18 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Özellikle hafta sonu dışarı çıkacakların, ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmaları önem taşıyor. Kat kat giyinmek ve şemsiye bulundurmak akıllıca bir tercih olacaktır.

Samsun Hava Durumu! 29 Ekim Perşembe Samsun hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 29 Ekim 2026 Perşembe. Samsun'da hava durumu mevsimin etkilerini hissettiriyor. Genel olarak şehirde hava 20 derece civarında. Bu sıcaklık sonbaharın geçiş dönemindeki dengeyi yansıtıyor. Güneşli zamanların yanı sıra, hafif yağışlar da bekleniyor. Havada serinleme olacak. Bugünkü hava durumu gezintiye çıkmak isteyenler için güzel bir fırsat sunuyor. Dışarıda olanların hazırlıklı olması önemlidir. Gün içinde kısa süreli yağışlar yaşanabilir. Bir şemsiye bulundurmak akıllıca olacaktır. Bugünkü hava, kısmen güneşli, kısmen bulutlu bir atmosferde geçecek.

Samsun'da sonbaharın başlangıcıyla hava durumu değişmeye başlayacak. Cuma günü hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında olacak. Sabah saatlerinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Zamanla bulutların artması bekleniyor. Bu durum önümüzdeki günlerin havasını belirleyecektir. Cumartesi günü sıcaklıklar 18 derece civarına düşebilir. Yağışlı bir gün geçirme ihtimali var. Hafta sonu plan yapanların hava koşullarını göz önünde bulundurması faydalı olacaktır.

Samsun halkının dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Ani hava değişiklikleri olabilir. Dışarıya çıkarken kat kat giyinmek iyi bir tercih olabilir. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabı tercih etmek önemlidir. Islanmış ayakkabılar rahatsız edici olabilir. Havanın kararmasıyla dışarıda kalacaklar üst giyim ile hazırlıklı olmalıdır. Bu, soğuktan korunmalarını sağlar ve rahat hareket etmelerine imkan tanır.

Samsun'da hafta sonu plan yapacaklar için hava durumu açısından hazırlıklı olmak önemlidir. Belirtilen sıcaklık değerlerine göre günler geçecek. Günlük aktiviteler, spor ve yürüyüş gibi dış mekan programları etkilenebilir. Havanın nasıl olacağına dair bilgi sahibi olarak, keyifli ve sağlıklı bir hafta sonu geçirmek sizin elinizde.

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hava durumu Samsun
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