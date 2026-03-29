Samsun Hava Durumu! 29 Mart Pazar Samsun hava durumu nasıl?

Bugün, 29 Mart 2026 Pazar, Samsun'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin. Gün boyunca sıcaklık 9 ile 12 derece arasında değişecek. Rüzgar güney yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Nem oranı yüksek olacağı için hissedilen sıcaklık daha düşük olacak. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız önerilir. Kalın giysiler tercih etmeniz de önemli.

Önümüzdeki günlerde Samsun'da hava durumu değişken olacak. 30 Mart Pazartesi günü, yer yer güneşli bir hava bekleniyor. Ardından hava bulutlanacak. Sıcaklıklar 10 ile 14 derece arasında olacak. 31 Mart Salı günü bulutların arasından güneş kendini gösterecek. Sıcaklık 9 ile 16 derece arasında değişecek. 1 Nisan Çarşamba günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 10 ile 16 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağını unutmamalıyız. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Kat kat giyinmek de önemlidir. Nem oranı yüksek olduğu için uygun giysiler tercih etmeniz gerekmektedir. Hava koşullarına uygun aktiviteler planlamak da önem taşır.