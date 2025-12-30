Samsun Hava Durumu! 30 Aralık Salı Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 30 Aralık 2025 Salı günü hava durumu, genel olarak güneşli ve serin olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 9 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 4 derece civarında seyredecek. Nem oranı %60 dolaylarında. Rüzgar hızı 17 km/saat seviyesinde. Gün doğumu saati 08:01, gün batımı saati ise 17:17 olarak bekleniyor.

Samsun'da açık hava etkinlikleri için uygun bir gün var. Serin hava koşulları nedeniyle dışarıda kalın giysiler giymelisiniz. Rüzgardan korunmanız da faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha da düşeceğini unutmamalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. 31 Aralık Çarşamba günü hava bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklığı 7 derece, gece ise 2 derece civarında olacak. 1 Ocak Perşembe günü hava daha soğuyacak. Karla karışık yağmur veya kar yağışı bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 4 derece, gece ise -1 derece civarında olacak. 2 Ocak Cuma günü hava parçalı bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklığı 14 derece, gece ise 8 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak, dışarı çıkarken uygun giysiler giymelisiniz. Özellikle 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde olası yağışlara karşı hazırlıklı olmalısınız. Karla karışık yağmur veya kar yağışı beklenen günlerde yollardaki buzlanmalara dikkat etmelisiniz. Sürüş koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.

Samsun'da 30 Aralık 2025 Salı günü hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun. Ancak serin hava koşullarına karşı hazırlıklı olmalısınız. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini unutmamalısınız. Özellikle 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde yağışlı ve soğuk havanın etkili olacağı bekleniyor.