HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun Hava Durumu! 30 Aralık Salı Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 30 Aralık 2025 Salı günü hava durumu genel olarak güneşli ve serin olacak. Gündüz sıcaklık 9 derece olarak ölçülürken, gece ise 4 derece seviyelerine düşecek. Ayrıca, nem oranı %60 dolaylarında seyredecek. Rüzgar hızı 17 km/saat şeklinde bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstermesi, dışarı çıkarken uygun giysilerin giyilmesini zorunlu kılacak. 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerindeki olumsuz hava koşullarına karşı, hazırlıklı olunmalıdır.

Samsun Hava Durumu! 30 Aralık Salı Samsun hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Samsun'da 30 Aralık 2025 Salı günü hava durumu, genel olarak güneşli ve serin olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 9 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 4 derece civarında seyredecek. Nem oranı %60 dolaylarında. Rüzgar hızı 17 km/saat seviyesinde. Gün doğumu saati 08:01, gün batımı saati ise 17:17 olarak bekleniyor.

Samsun'da açık hava etkinlikleri için uygun bir gün var. Serin hava koşulları nedeniyle dışarıda kalın giysiler giymelisiniz. Rüzgardan korunmanız da faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha da düşeceğini unutmamalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. 31 Aralık Çarşamba günü hava bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklığı 7 derece, gece ise 2 derece civarında olacak. 1 Ocak Perşembe günü hava daha soğuyacak. Karla karışık yağmur veya kar yağışı bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 4 derece, gece ise -1 derece civarında olacak. 2 Ocak Cuma günü hava parçalı bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklığı 14 derece, gece ise 8 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak, dışarı çıkarken uygun giysiler giymelisiniz. Özellikle 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde olası yağışlara karşı hazırlıklı olmalısınız. Karla karışık yağmur veya kar yağışı beklenen günlerde yollardaki buzlanmalara dikkat etmelisiniz. Sürüş koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.

Samsun'da 30 Aralık 2025 Salı günü hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun. Ancak serin hava koşullarına karşı hazırlıklı olmalısınız. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini unutmamalısınız. Özellikle 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde yağışlı ve soğuk havanın etkili olacağı bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar varAnkara'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var
Fırtına alarmı! Sefer iptalleri peş peşe geliyorFırtına alarmı! Sefer iptalleri peş peşe geliyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.