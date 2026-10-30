Samsun Hava Durumu! 30 Ekim Cuma Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 30 Ekim Cuma günü hava durumu değişken bir görünüm sergiliyor. Karadeniz'in etkisi altında parçalı bulutlu bir hava var. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında. Bu durum, Samsunlular için oldukça ılımlı bir gün sunuyor. Sabah hafif bir serinlik hissedilebilir. Gün ilerledikçe sıcaklık konforlu bir seviyeye ulaşacak. Bugün dışarı çıkmak ve yürüyüş yapmak için uygun bir zaman.

Öğle saatlerine kadar güneşin daha çok görünmesi bekleniyor. Günün ilerleyen saatlerinde yer yer hafif yağışlar olabilir. Dışarı çıkacak olanların yanlarında bir şemsiye bulundurmaları akıllıca olur. Ailece piknik veya yürüyüş planlayanlar için günün ilk yarısı ideal zaman.

Gelecek günlerde hava durumu daha karışık bir tablo çizebilir. Cumartesi ve Pazar günlerinde sıcaklık 18-20 derece arasında düşecek. Rüzgar nedeniyle hava daha soğuk ve kapalı hale gelebilir. Özellikle Pazar günü yağış ihtimali artıyor. Dış mekan etkinlikleri planlayanlar hava durumunu dikkatlice takip etmeli. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak büyük bir konfor sağlar.

Samsun'daki hava durumu bölgenin iklim dinamiklerini yansıtıyor. Karadeniz ikliminin değişken hava koşulları sürprizler yaşatabilir. Dışarı çıkmadan önce yeterli hazırlıkları yapmak faydalı. Giyim konusunda kat kat giyinmek, ani değişimlere karşı koruma sağlar. Planladığınız etkinlikler için alternatif seçenekler oluşturmak iyi bir fikirdir. Yağış olasılığına karşı güvenli ve rahat aktiviteler belirlemek, keyifli ve rahat bir gün geçirmenizi sağlar.

Samsun'da 30 Ekim güzel vakit geçirebileceğiniz bir gün. Ancak hava durumu değişikliklerine hazırlıklı olmalısınız. Önümüzdeki günlerde hava durumu pek çok aktiviteyi etkileyebilir. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini dikkate almak akıllıca olacaktır.