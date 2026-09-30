HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun Hava Durumu! 30 Eylül Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 30 Eylül 2026 hava durumu, tarım, ulaşım ve günlük aktiviteler için belirleyici olacak. Gün boyunca sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişecek. Sabah saatleri bulutlu geçerken, öğleye doğru güneşin çıkmasıyla sıcaklık artacak. Ancak akşam saatlerinde hava soğuyacak. 1 Ekim'de sıcaklık 21 - 24 derece olarak tahmin ediliyor. Şehir sakinlerinin dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmeleri ve uygun kıyafetler seçmeleri önemli.

Samsun Hava Durumu! 30 Eylül Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Samsun'da 30 Eylül 2026 Çarşamba günü hava durumu, şehrin sakinleri için merak ediliyor. Bugünkü hava durumu tarım, ulaşım ve günlük aktiviteler açısından önemli. Sahil kenti olmanın getirdiği nemli iklim, bu günde hissedilecek. Samsun üzerinden geçen alçak basınç sistemi, sıcaklıkları 19 - 22 derece arasında değiştiriyor. Bu, dışarıda geçirilen zamanı serin ama bunaltıcı olmadan geçiriyor.

Sabah saatlerinde hava genellikle bulutlu. Ancak öğleye doğru bulutların aralanması ve güneşin görünmesi bekleniyor. Güneşin çıkmasıyla sıcaklık hafifçe artacak. Daha ferah bir atmosfer oluşacak. Fakat günün ilerleyen saatlerinde bulutlar yeniden belirecek. Akşam saatlerinde hava soğuyacak. Dışarı çıkacakların kat kat giyinmeleri öneriliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu tahminleri bazı ipuçları veriyor. Özellikle 1 Ekim'de sıcaklıkların 21 - 24 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. 2 Ekim'de durumu daha soğuk ve bulutlu hava takip edecek. Şehir sakinleri dışarıda vakit geçirecekleri etkinlikleri planlarken hava şartlarını dikkate almalı. Süregelen yağışlı havaların, haftanın ilerleyen günlerinde daha belirgin olması bekleniyor. Bu durum günlük yaşamı etkileyebilir.

Samsun halkının, hava şartlarını göz önünde bulundurarak önlemler alması önemli. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek gerekir. Yağış olasılığına karşı şemsiye ve uygun kıyafetler alınmalı. Havanın serinlemesiyle akşam saatlerine yönelik kat kat giyinmek faydalı olacaktır.

Sonuç olarak, Samsun'da 30 Eylül'deki hava durumu ilginç bir gün sunuyor. Önümüzdeki günlerin hava durumu da hazırlık için değişkenlik gösterecek. Gündelik planları bu doğrultuda şekillendirmek önemlidir. Hava durumu her geçen gün değişebilir. Bu nedenle anlık bilgi almak gerekebilir.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fatma Betül Sayan Kaya'dan 2,2 milyar TL hamlesi! Devlete verdi Fatma Betül Sayan Kaya'dan 2,2 milyar TL hamlesi! Devlete verdi
Suudi Arabistan, Türkiye ile vize muafiyeti anlaşmasını onayladıSuudi Arabistan, Türkiye ile vize muafiyeti anlaşmasını onayladı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fatma Betül Sayan Kaya için dikkat çeken AK Parti kulisi: "Neredeyse hiç seveni yok"

Fatma Betül Sayan Kaya için dikkat çeken AK Parti kulisi: "Neredeyse hiç seveni yok"

Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın mal varlıklarının dondurulması talep edildi

Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın mal varlıklarının dondurulması talep edildi

Milli Takıma Belçika maçı öncesi iki kötü haber daha!

Milli Takıma Belçika maçı öncesi iki kötü haber daha!

Melis Sandal hakkında yakalama kararı! İddialar ile ilgili sessizliğini bozdu

Melis Sandal hakkında yakalama kararı! İddialar ile ilgili sessizliğini bozdu

Odine hissesinden 15 milyar TL'lik vurgun! Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı

Odine hissesinden 15 milyar TL'lik vurgun! Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı

Muhammed Yarız ile Serdar Turhan'a ait 5 villaya el konuldu

Muhammed Yarız ile Serdar Turhan'a ait 5 villaya el konuldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.