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Samsun Hava Durumu! 30 Haziran Salı Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 30 Haziran 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve keyifli. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında seyrediyor. Hafif rüzgar ve %56 nem oranı, dışarıda vakit geçirmek için ideal koşullar sunuyor. Önümüzdeki günlerde de hava benzer şekilde devam edecek. Deniz kenarında veya doğa yürüyüşlerinde keyifli anlar yaşayabilirsiniz. Güneşin tadını çıkararak, doğayla iç içe bir gün geçirin.

Samsun Hava Durumu! 30 Haziran Salı Samsun hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Samsun'da 30 Haziran 2026 Salı günü hava durumu oldukça güzel. Güneşli bir gün var. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı %56 civarında. Dışarıda vakit geçirmek için ideal koşullar sağlanmış.

Bugün hava durumu açık ve parlak. Gündüz sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında. Gece ise sıcaklık 18 ile 20 derece civarında seyrediyor. Rüzgar hafif esmeye devam ediyor. Nem oranı yine %56 civarında kalıyor. Dışarıda vakit geçirmek için uygun bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 1 Temmuz Çarşamba günü sıcaklıkların 20 ile 22 derece arasında olması bekleniyor. 2 Temmuz Perşembe günü ise 19 ile 22 derece arasında olacak. Bu günlerde hava genellikle güneşli ve hafif rüzgarlı olacak.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. Açık hava etkinlikleri planlayın. Deniz kenarında vakit geçirebilirsiniz. Ayrıca doğa yürüyüşleri de yapabilirsiniz. Güneş ışığından faydalanın. Akşam serinliğine karşı hafif bir ceket almayı unutmayın. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanmalısınız.

Samsun'da önümüzdeki günlerde hava durumu elverişli görünüyor. Bu fırsatı değerlendirerek doğayla iç içe vakit geçirebilirsiniz. Şehrin sunduğu güzelliklerin tadını çıkarmak için dışarı çıkın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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