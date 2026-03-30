Samsun Hava Durumu! 30 Mart Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 30 Mart Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 14 derece civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 14 dereceye kadar yükselecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 8 dereceye düşecek. Rüzgarlar hafif olarak kuzey yönlerden esecek. Samsun'daki hava durumu, hafif rüzgarlarla kısmen güneşli bir gün sunacak.

Önümüzdeki günlerdeki hava durumu 31 Mart Salı günü bulutlu ve güneşli. 1 Nisan Çarşamba günü de aynı şekilde bulutlu ve güneşli olacak. 2 Nisan Perşembe günü ise zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Bu dönemde gündüz sıcaklıkları 14-17 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 8-10 derece arasında olacak.

Bu hava koşullarında, 2 Nisan Perşembe günü beklenen yağmur nedeniyle yanınıza şemsiye almanız önemli. Rüzgarların hafif olacağı düşünülüyor. Bununla birlikte, hafif giysiler tercih edebilirsiniz. Hava koşullarına uygun şekilde giyinmek faydalı olacaktır.