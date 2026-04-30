HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun Hava Durumu! 30 Nisan Perşembe Samsun hava durumu nasıl?

30 Nisan 2026 tarihinde Samsun'da hava durumu kısmen güneşli ve sıcaklık 12 ile 17 derece arasında değişiyor. Önümüzdeki günlerde 1 Mayıs Cuma günü hafif yağış bekleniyor. 2 ve 3 Mayıs'ta ise sağanak yağışlar etkili olacak. Yağışlı günlerde sürücülerin ve yayaların dikkatli olması gerekiyor. Ulaşım ve tarım faaliyetleri açısından hava durumu önemli bir faktör. Güncel hava tahminlerini takip etmek şart.

Seray Yalçın

Bugün 30 Nisan 2026 Perşembe. Samsun'da hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 12 - 17 derece arasında değişecek. Gün boyunca hafif yağış ihtimali düşük. Hava genel olarak sakin olacak.

Önümüzdeki günlerde 1 Mayıs Cuma günü hava sıcaklıkları 11 - 16 derece arasında seyredecek. Hafif yağış bekleniyor. 2 ve 3 Mayıs Cumartesi ile Pazar günleri sıcaklıklar 12 - 18 derece aralığında olacak. Bu günlerde sağanak yağışlar etkili olacak.

Bu dönemde özellikle yağışlı günlerde dikkatli olunmalıdır. Sürücülerin ve yayaların önlem alması önemlidir. Yağışlar yolları kayganlaştırabilir. Görüş mesafesi azalabilir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Uygun kıyafetler seçmek sağlığı korur.

Samsun'da hava durumu tarım faaliyetleri üzerinde etkilidir. Ulaşım ve günlük yaşam için de durum benzer şekilde geçerlidir. Güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirmeye yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2 kadını öldüren katil polise yakalanınca kendini vurdu!2 kadını öldüren katil polise yakalanınca kendini vurdu!
İran Trump'la böyle alay etti: 'Canlı yayınlayabiliriz'İran Trump'la böyle alay etti: 'Canlı yayınlayabiliriz'

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Nevşehir Valisi Ali Fidan Emniyet Genel Müdürü olarak atandı

Nevşehir Valisi Ali Fidan Emniyet Genel Müdürü olarak atandı

Trump, UFO dosyalarının açıklanacağını duyurdu: "Çok ilginç olacak"

Trump, UFO dosyalarının açıklanacağını duyurdu: "Çok ilginç olacak"

(Özet) Atletico Madrid - Arsenal Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Atletico Madrid - Arsenal Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yeni bölüm öncesi gündemde! ''Fragmanı silin''

Yeni bölüm öncesi gündemde! ''Fragmanı silin''

Otomotiv devi Türkiye'de fabrika açtı! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Otomotiv devi Türkiye'de fabrika açtı! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.