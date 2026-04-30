Samsun Hava Durumu! 30 Nisan Perşembe Samsun hava durumu nasıl?

Bugün 30 Nisan 2026 Perşembe. Samsun'da hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 12 - 17 derece arasında değişecek. Gün boyunca hafif yağış ihtimali düşük. Hava genel olarak sakin olacak.

Önümüzdeki günlerde 1 Mayıs Cuma günü hava sıcaklıkları 11 - 16 derece arasında seyredecek. Hafif yağış bekleniyor. 2 ve 3 Mayıs Cumartesi ile Pazar günleri sıcaklıklar 12 - 18 derece aralığında olacak. Bu günlerde sağanak yağışlar etkili olacak.

Bu dönemde özellikle yağışlı günlerde dikkatli olunmalıdır. Sürücülerin ve yayaların önlem alması önemlidir. Yağışlar yolları kayganlaştırabilir. Görüş mesafesi azalabilir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Uygun kıyafetler seçmek sağlığı korur.

Samsun'da hava durumu tarım faaliyetleri üzerinde etkilidir. Ulaşım ve günlük yaşam için de durum benzer şekilde geçerlidir. Güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirmeye yardımcı olur.