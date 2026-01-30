Samsun Hava Durumu! 30 Ocak Cuma Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 30 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu bulutlu ve hafif yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 19-20 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 9-10 dereceye düşecek. Rüzgar, güney yönünden saatte 16-26 kilometre hızla esecek. Nem oranı %49 ile %68 arasında değişecek. Gün doğumu saati 07:48, gün batımı saati ise 17:49 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Sıcaklıklar kademeli olarak düşecek. Yağışlar artacak. 31 Ocak Cumartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Hafta sonu planı yapanların şemsiyelerini yanlarında bulundurmaları faydalı olacaktır. Trafik koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Güncel hava tahminlerini takip etmek gerekmektedir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önem taşıyor. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanmak ıslanmaktan korur. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirilmesi önerilir. Hava durumu değişkenlik gösterebilir. Güncel tahminleri düzenli olarak kontrol etmek, planlarınızı yapmanıza yardımcı olur.