HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun Hava Durumu! 30 Ocak Cuma Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 30 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu bulutlu ve hafif yağışlı olacak. Gündüz sıcaklıklar 19-20 dereceyi bulacakken, akşam saatlerinde 9-10 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar güneyden saatte 16-26 kilometre hızla esecek. Nem oranı %49 ile %68 arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların düşmesi ve yağışların artması bekleniyor. Hafta sonu planları olanların şemsiyelerini yanlarında bulundurmaları tavsiye ediliyor.

Samsun Hava Durumu! 30 Ocak Cuma Samsun hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Samsun'da 30 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu bulutlu ve hafif yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 19-20 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 9-10 dereceye düşecek. Rüzgar, güney yönünden saatte 16-26 kilometre hızla esecek. Nem oranı %49 ile %68 arasında değişecek. Gün doğumu saati 07:48, gün batımı saati ise 17:49 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Sıcaklıklar kademeli olarak düşecek. Yağışlar artacak. 31 Ocak Cumartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Hafta sonu planı yapanların şemsiyelerini yanlarında bulundurmaları faydalı olacaktır. Trafik koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Güncel hava tahminlerini takip etmek gerekmektedir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önem taşıyor. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanmak ıslanmaktan korur. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirilmesi önerilir. Hava durumu değişkenlik gösterebilir. Güncel tahminleri düzenli olarak kontrol etmek, planlarınızı yapmanıza yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydın'da sabah saatlerinde korkutan deprem! Aydın'da sabah saatlerinde korkutan deprem!
İş yerine silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı varİş yerine silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama!

TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama!

Trump: "Putin'e 'havalar soğuk saldırma' dedim, kabul etti"

Trump: "Putin'e 'havalar soğuk saldırma' dedim, kabul etti"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Uyuşturucu testi yapılan 8 ünlüden 4'ünün testi pozitif çıktı

Uyuşturucu testi yapılan 8 ünlüden 4'ünün testi pozitif çıktı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.