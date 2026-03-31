Samsun Hava Durumu! 31 Mart Salı Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 31 Mart 2026 Salı günü hava durumu, genellikle bulutlu. Hafif yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklık 11 derece. Akşam saatlerinde ise 8 derece olacak. Rüzgar güney yönünden hafif esecek. Nem oranı %82 civarında. Bugünkü hava durumu serin ve hafif yağışlı geçecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 1 Nisan Çarşamba, bulutlu ve sıcaklık 15 derece. 2 Nisan Perşembe, zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. O günde sıcaklık 17 derece civarında olacak. Hava sıcaklıkları 11 ile 17 derece arasında değişecek.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacak. Hafif yağışlara karşı hazırlıklı olmalısınız. Serin havaya uygun giyinmek önemlidir. Rüzgar hafif olsa da ani değişimlere dikkat edilmesi gerekiyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha da düşebilir.

