Samsun Hava Durumu! 31 Ocak Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 31 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu hafif yağışlı ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 10 ile 13 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklıklar ise 8 ile 10 derece civarına düşecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 9 ile 12 kilometre arasında esmesi bekleniyor. Nem oranı %63 ile %91 arasında değişecek.

1 Şubat Pazar günü hava durumu hafif yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 9 ile 14 derece arasında değişim gösterecek. 2 Şubat Pazartesi günü daha sıcak bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 5 ile 16 derece arasında olacak. 3 Şubat Salı günü yağmurlu hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 5 ile 7 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Dışarı çıkarken bir şemsiye almak faydalı olacaktır. Rüzgarın etkisini azaltmak için uygun bir mont giyilmesi önerilir. Sıcaklıkların düşebileceğini göz önünde bulundurun. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın kıyafetler tercih edebilirsiniz. Hava koşullarına uygun giyinerek, gün boyunca rahat ve sağlıklı kalabilirsiniz.