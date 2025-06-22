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Samsun Kültür Yolu Festivali'nde minikler festivalle buluştu

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun'da, minikler için kurulan geleneksel oyunlar, zeka oyunları gibi sayısız etkinlikle eğlenceli saatler yaşandı.

Samsun Kültür Yolu Festivali'nde minikler festivalle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festival kapsamında Doğu Park Çocuk Sahnesi'nde ziyarete açılan çeşitli etkinliklerle minikler hem eğlendi hem de öğrendi.

Alana birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk Köyü" kuruldu.

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Çocukların ekranlardan tanıdığı çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanları, müzik, drama, dans, bale ve resim gibi sanat eğitimlerinin yapıldığı aktivite çadırları ilgi gördü.

Çocuklar, Çanakkale Mobil Müze, Aselsan Çocuk Tırı, Çocuk Oyunları Tırı, Etnospor Tırı gibi etkinlik alanlarında eğlenirken öğrendi. Aileleriyle keyifli saatler geçiren minikler festival boyunca söz konusu aktivitelerden yararlanabilecek.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Samsun
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