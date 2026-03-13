Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonu! 3 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, babası hasta olduğu için Samsun'da bulunan bir kişinin, araç kiralamak istemesi üzerine internette karşılaştığı ilana başvurması sonucu dolandırıldığını bildirerek şikayetçi olmasının ardından çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin, internet ortamında araç kiralama hizmeti veriyor gibi görünen sahte internet siteleri ve ilanlar üzerinden vatandaşlarla iletişime geçtiklerini, araç kiralama vaadiyle ödeme talep ederek haksız kazanç sağladıklarını belirledi.

YAKALANDILAR

Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler A.Ç. (21), B.G. (19), Y.İ. (19) ve M.Ö'yü (22) İstanbul'da, H.P'yi (28) ise Iğdır'da yakaladı.

Samsun Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç, B.G. ile M.Ö. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Y.İ. ile H.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA