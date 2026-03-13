HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonu! 3 kişi tutuklandı

Samsun merkezli 3 ilde, internette sahte ilan vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, babası hasta olduğu için Samsun'da bulunan bir kişinin, araç kiralamak istemesi üzerine internette karşılaştığı ilana başvurması sonucu dolandırıldığını bildirerek şikayetçi olmasının ardından çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin, internet ortamında araç kiralama hizmeti veriyor gibi görünen sahte internet siteleri ve ilanlar üzerinden vatandaşlarla iletişime geçtiklerini, araç kiralama vaadiyle ödeme talep ederek haksız kazanç sağladıklarını belirledi.

YAKALANDILAR

Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler A.Ç. (21), B.G. (19), Y.İ. (19) ve M.Ö'yü (22) İstanbul'da, H.P'yi (28) ise Iğdır'da yakaladı.

Samsun Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç, B.G. ile M.Ö. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Y.İ. ile H.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ağrı merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 65 tutuklamaAğrı merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 65 tutuklama
Kastamonu’da 'patpat' kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralıKastamonu’da 'patpat' kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'in tehdidinden sonra Tahran'da miting alanında patlama

İsrail'in tehdidinden sonra Tahran'da miting alanında patlama

AFAD duyurdu: Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Okullar 1 gün tatil edildi

AFAD duyurdu: Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Okullar 1 gün tatil edildi

SON DAKİKA | Transferde deprem etkisi! Ünlü menajer resmen açıkladı: "Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılıyor!"

SON DAKİKA | Transferde deprem etkisi! Ünlü menajer resmen açıkladı: "Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılıyor!"

Evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti

Evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Meclis’in gündemi BYD oldu: ‘O dolarları ödemek zorunda’

Meclis’in gündemi BYD oldu: ‘O dolarları ödemek zorunda’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.