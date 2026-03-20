Samsun protokolü bayramlaştı

İlkadım ilçesinde bulunan Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen programda, Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kamu kurum temsilcilerinin bayramını tebrik etti. Tören ilk olarak Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır’ın dua etmesi ile başladı.

Akabinde protokol üyelerinin bayramlaşma törenine geçildi. Programa AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın katıldı.

