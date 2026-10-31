Samsun Tanıtım Günleri’nin tanıtımı Eminönü’nde yapıldı

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) iş birliğiyle düzenlenen 12’nci Samsun Tanıtım Günleri’nin basın tanıtımı yapıldı. Eminönü’nde düzenlenen tanıtım programına SAMKON Genel Başkanı Hasan Kaya Aşçı’nın yanı sıra federasyon ve dernek başkanları ile konfederasyon yönetim kurulu üyeleri katıldı. Program kapsamında katılımcılara mısır ekmeği ve lahana çorbası ikram edildi. Folklor ekibinin gösterisi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. 5-8 Kasım tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenecek etkinlikte Samsun’un tarihi, kültürel değerleri ve yöresel lezzetleri tanıtılacak. Dört gün sürecek etkinlikte yöresel sanatçılar belirlenen saatlerde sahne alırken, 7 Kasım’da Zara konser verecek. Organizasyonda ayrıca Samsun’un ilçeleri, yöresel ürünleri ve geleneksel lezzetleri de ziyaretçilerle buluşacak.

‘GURBETTEKİ TÜM SAMSUNLU HEMŞEHRİLERİMİZİ BEKLİYORUZ’

SAMKON Genel Başkanı Hasan Kaya Aşçı, “Bugün burada 5-8 Kasım tarihleri arasında yapacağımız Samsun Tanıtım Günleri’nin lansmanını yapıyoruz. Federasyon başkanlarımızla, dernek başkanlarımızla, konfederasyonumuzun yönetim kurulu arkadaşlarıyla hep beraber Samsun Günleri’ne gurbetteki bütün Samsunlu hemşehrilerimizi bekliyoruz. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Samsun Valimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bize bu sene yapmış oldukları maddi, manevi katkıları için teşekkür ediyoruz. ‘Samsunumuz kalbinde herkese yer vardır’ sloganıyla herkesi bekliyoruz. Bir kenarımızda Mısır Çarşısı, bir kenarımızda Yeni Cami ve İstanbul'umuzun en gözde yerlerinden birinde lansmanımızı yapmaya devam ediyoruz. Herkesi 5-8 Kasım tarihleri arasındaki Atatürk Havalimanı'ndaki Millet Bahçesi'nde olan tanıtımımıza bekliyoruz. Samsunumuzun kültürünü, yemeklerini bütün İstanbul'daki Samsunlularımıza ve misafirlerimize, Samsunlu olmayan dostlarımıza da ayrıca burada tanıtmış olacağız. Orada olmalarını ve bizlerin yapmış olduğumuz 1 aydan beri gece gündüz demeden ne yaparız, nasıl yaparız düşüncesiyle olan emeklerimizin ve karşılığı olarak da bütün misafirlerimizi ve Samsunlu hemşerilerimizi, tanıtım günlerimize bekliyoruz” diye konuştu.

‘SAMSUN'UN KALBİNDE HERKESE YER VAR’ SLOGANIMIZLA YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ

Aşçı, “Bu 4 gün boyunca yöresel sanatçılarımız saat saat sahne alacak. 7 Kasım’da ise daha önce de gerçekleştirdiğimiz konser etkinliğimizin devamı olarak Zara konseriyle Samsun’umuzu taçlandırmaya çalışacağız. Bu etkinlikle gurbette yaşayan Samsunluların bir kez daha birlik ve beraberlik içinde kenetlenmesini, birbirleriyle tanışmasını amaçlıyoruz. Samsun ve İstanbul oldukça büyük şehirler. Hemşehrilerimizin bu kalabalık şehirlerde eşleri, dostları, akrabaları ve uzaktaki yakınlarıyla bir araya gelmeleri her zaman kolay olmuyor. Tanıtım günlerimizin bu açıdan çok güzel bir fırsat olacağını düşünüyoruz. Hemşehrilerimizin burada birbirleriyle kucaklaşacak, görüşecek ve hasret giderecek olmalarından dolayı çok memnunuz. ‘Samsun'un kalbinde herkese yer var’ sloganımızla yolumuza devam ediyoruz. Tabii ki orada dağıtımlarımız olacak. Pirincimiz, nokulumuz, Samsun ovalarında yetişen brokolimiz, kırmızı lahanamız, keşkeğimiz ve Yakakent ilçemizin meşhur mantısı başta olmak üzere Samsun’umuzun yöresel lezzetlerini tanıtmak ve misafirlerimize ikram etmek istiyoruz. Bu vesileyle bütün dostlarımızı ve hemşehrilerimizi tanıtım günlerimize bekliyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır