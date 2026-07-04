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Samsun Valiliği’nden ’denize girilmemesi’ uyarısı

Samsun Valiliği, olumsuz deniz şartları nedeniyle Atakum, 19 Mayıs, Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçelerinde denize girilmemesi uyarısında bulundu.

Samsun Valiliği’nden ’denize girilmemesi’ uyarısı

Samsun Valiliği, olumsuz deniz şartları nedeniyle Atakum, 19 Mayıs, Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçelerinde denize girilmemesi uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı’ndan alınan verilere göre söz konusu ilçelerde dalga yüksekliğinin yaklaşık 1,5 metreye, rüzgar hızının ise 15-20 deniz miline ulaştığı belirtildi.

Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla Atakum, 19 Mayıs, Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçelerinde bu saat itibarıyla denize girilmemesinin önemle duyurulduğu ifade edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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