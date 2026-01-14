HABER

Samsun’da 10 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Samsun’un İlkadım ilçesinde aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K., İlkadım ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun’da 10 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Samsun’un İlkadım ilçesinde aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Samsun
