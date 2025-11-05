HABER

Samsun’da 12 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Samsun’da 12 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Yapılan incelemelerde, A.D. isimli şahsın; ’bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün, ’kamu malına zarar verme’ suçundan 10 ay, ’iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme’ suçundan 6 ay 7 gün ve yine ’bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 6 yıl 3 ay olmak üzere toplam 12 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Şahıs, ekipler tarafından yakalanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Samsun
