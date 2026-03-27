Samsun’da 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 13 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında A.E.G. isimli şahıs yakalandı. Şahsın ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan 13 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E.G., tutuklanarak Çarşamba Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ateşe benzin döktü, facianın eşiğinden döndüAteşe benzin döktü, facianın eşiğinden döndü
Yer: Samsun! Husumetlisini silahla yaralayan şüpheli yakalandıYer: Samsun! Husumetlisini silahla yaralayan şüpheli yakalandı

En Çok Okunan Haberler
İsrail muhalefetinden itiraf gibi açıklama: 'Ordu çöktü'

İsrail muhalefetinden itiraf gibi açıklama: 'Ordu çöktü'

Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Aldığı kilolar dikkat çekmişti! Hastalığını ilk kez açıkladı

Aldığı kilolar dikkat çekmişti! Hastalığını ilk kez açıkladı

Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal

Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal

Fonlara yatırım yapanlar dikkat! Yüzde 17,5 stopaj kararı

Fonlara yatırım yapanlar dikkat! Yüzde 17,5 stopaj kararı

