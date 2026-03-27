Samsun’da 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 13 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında A.E.G. isimli şahıs yakalandı. Şahsın ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan 13 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E.G., tutuklanarak Çarşamba Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.



