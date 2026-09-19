Samsun’da 19 Eylül Gaziler Günü

Etkinlikler ilk olarak Onur Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunma töreni ile başladı. Ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Salonu’nda anma programı gerçekleştirildi. Programda Gazi Emekli Albay Halil Şenbaş şiir okudu. Samsun Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği ses sanatçılarının sunduğu "Kahramanlık Türküleri Konseri" salondakilere duygusal anlar yaşattı. Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Bandosu ile Muharip Gaziler Korosu’nun ortak performansı da büyük alkış topladı.

"BUGÜN GAZİLERİN ONUR GÜNÜDÜR"

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril yaptığı konuşmasında, "19 Eylül Gaziler Günü Türk kahramanlığının Muharip Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsında taçlandığı gündür. Bugün Kurtuluş Savaşı’nda Kore’de ve Kıbrıs’ta savaşan muharip gazilerle, Türkiye Cumhuriyeti’nin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainlerine ve terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis ve güvenlik korucularıyla 15 Temmuz hain darbe girişiminde vücutlarını kahramanca siper eden tüm gazilerin onur günüdür" dedi.

"REHBER OLMAYA DEVAM EDECEKLER"

Samsun Valisi Orhan Tavlı ise "Bugün cennet vatan toprakları üzerinde ay-yıldızlı al bayrağımız gururla dalgalanıyorsa, ezanlarımız her gün 5 vakit semaya yükseliyor, kendi ülkemizde özgürce ve onurlu bir şekilde yaşayabiliyorsak, bunun arkasında canından aziz bildiği vatanını namahrem ellere teslim etmeyen aziz şehitlerimizin fedakarlığı, kahraman gazilerimizin cesareti vardır. Vatanımızın ve milletimizin selameti için göğüslerini siper ederek hiçbir maddi ve dünyevi değerle kıyaslanamayacak büyük bir şeref ve mertebeye erişen aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aziz Türk milleti için rehber olmaya devam edecektir" diye konuştu.

Program şehit aileleri onuruna düzenlenen özel buluşma programı ile tamamlandı.

Programa AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, gaziler ve yakınları, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır