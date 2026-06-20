Samsun’da 3 katlı marangoz atölyesi alevlere teslim oldu

Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesi Yenimahalle Mahallesi’nde bulunan 3 katlı marangoz atölyesinde, sabah erken saatlerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahşap ve mobilya gibi ürünlerin üretiminin yapıldığı atölyede başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çalışma yürütürken, polis de çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Yoğun duman ilçenin birçok noktasından görülürken, yangın sonucu atölye büyük zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır