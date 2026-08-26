Samsun’da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Samsun’da balkondan düşen 1 çocuk annesi kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi’nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın 2’nci katında yaşayan Büşra Yıldız (33) balkondan düşerek ağır yaralandı. Ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 1 çocuk annesi Büşra Yıldız, yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Genç kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.





