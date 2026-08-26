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Samsun’da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Samsun’da balkondan düşen 1 çocuk annesi kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun’da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Samsun’da balkondan düşen 1 çocuk annesi kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi’nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın 2’nci katında yaşayan Büşra Yıldız (33) balkondan düşerek ağır yaralandı. Ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 1 çocuk annesi Büşra Yıldız, yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Genç kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun’da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti 1
Samsun’da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti 2
Samsun’da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti 3


Samsun’da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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