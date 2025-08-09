HABER

Samsun’da fındık hasadı başladı: File yöntemi maliyeti düşürüyor, kaliteyi artırıyor

Türkiye’de bu yıl en yüksek fındık rekoltesinin beklendiği Samsun’da orta kuşak tarlalarda fındık hasadı başladı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, en uygun hasat yönteminin dalların silkelenerek fındıkların bekletilmeden yerden toplanması olduğunu vurguladı.

Karadeniz’de fındık hasadı her yıl iklim şartlarına bağlı olarak ağustos ayının ilk yarısında başlarken, Fındık Hasat ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu 2025 yılı Samsun ili için; orta kuşakta 9-16 Ağustos, sahil kuşağında 16-23 Ağustos, yüksek kuşakta ise 23-30 Ağustos tarihlerini belirledi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yerden toplamaya uygun olmayan bahçelerde daldan elle toplamanın dikkatle yapılması gerektiği belirtilerek, "Sıyırma yöntemi kullanılmamalı, dal ve tomurcuklara zarar verilmemelidir. File yöntemi, işçilik maliyetlerini düşürürken ürünün toprakla temasını da azaltarak kaliteyi artırmaktadır" denildi.

Toplanan fındıkların naylon çuvallara konmaması, jüt veya fileli çuvalların tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada; harman yerlerinin beton ve hafif meyilli olması, fındıkların 10-15 cm kalınlığında serilerek kurutulması, nem oranının kabuklu fındıkta yüzde 12, iç fındıkta yüzde 6’yı geçmemesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca depolamada serin, kuru ve havalandırılabilir alanların tercih edilmesi gerektiği vurgulandı.

Hasat olgunluğundan önce toplanan ve iyi kurutulmayan fındıkların kızışma, acılaşma, küflenme ve aflatoksin riskine yol açabileceği uyarısında bulunuldu. Samsun’daki fındık bahçelerinde zarar veren kahverengi kokarca ile mücadelenin hasada kadar süreceği, ruhsatlı bitki koruma ürünleri kullanılması ve ilaçlama ile hasat arasında bekleme süresine uyulmasının önem taşıdığı kaydedildi.

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, "Belirlenen tarihlere uyulup, hasat, harman ve depolama işlemleri tekniğine uygun yapıldığında kaliteli ve aflatoksinsiz ürün elde etmek mümkün olacaktır" dedi.

(İHA)

